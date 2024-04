Verschwundenes Bargeld, ein mysteriöses Sturmgewehr, eine Granate im Privatauto: Seit Wochen werden immer neue Probleme in der Asservatenverwaltung der Polizei bekannt. Am Donnerstagabend diskutierte Sachsen-Anhalts Landtag über die Missstände. Wie es nun in der Aufklärung weitergehen soll.

Magdeburg/MZ - Strukturprobleme in der Asservaten-Verwaltung der Landespolizei haben am Donnerstagabend Sachsen-Anhalts Landtag beschäftigt. „Offensichtlich können nach wie vor Asservate verschwinden und keinem fällt es auf“, kritisierte die Linken-Abgeordnete Henriette Quade in der Parlamentsdebatte. Quade rügte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) dafür, dass offenkundige Probleme in der Polizei-Asservatenverwaltung bisher aufgeschoben statt behoben worden seien. Die bisher bekannten Problemfälle seien wahrscheinlich „lediglich die Spitze des Problembergs im Innenministerium“, so Quade.