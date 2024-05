Eigentlich gilt in der AfD eine „Unvereinbarkeitsliste“ für Ex-Mitglieder rechtsextremer Organisationen. Doch bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt kandidiert ein früherer Führungskader der 2009 verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend: Er ist AfD-Mitglied.

Sachsen-Anhalts AfD verzeichnete 2023 einen Mitgliederzuwachs von 42 Prozent. Alle anderen Parteien in Sachsen-Anhalt verloren Mitglieder.

Magdeburg/MZ. - Trotz geltender Unvereinbarkeitsliste lässt Sachsen-Anhalts AfD in Einzelfällen die Aufnahme neuer Mitglieder zu, die früher in rechtsextremen Organisationen aktiv waren – auch in hochrangigen Positionen.