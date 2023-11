Pflege in Sachsen-Anhalt Warum immer mehr Kliniken in Sachsen-Anhalt kooperieren und was sich für Patienten ändert

Immer mehr Kliniken in Sachsen-Anhalt können den Alltag nicht mehr allein stammen. Um weiter bestehen zu bleiben und ihre Patienten versorgen zu können, legen immer mehr Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit zusammen. Was diese Entwicklung in Zukunft für Patienten bedeutet.