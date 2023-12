Öffentlickeitsfahndung in Sachsen-Anhalt: So läuft die Tätersuche ab – und deshalb dauert sie oft so lange

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Verdächtige ist auf den Bildern der Überwachungskamera gut zu erkennen. Kurze, dunkle Haare, schwarze Jacke, Jeans, in den Ohren ein paar weiße Kopfhörer. Lässig schlendert er entlang der Sitzreihen einer Straßenbahn in Richtung Ausgang. Am Morgen der Aufzeichnung soll der Unbekannte laut Polizei in der Linie 95 in Halle eine Frau durch eine „exhibitionistische Handlung“ sexuell belästigt haben.