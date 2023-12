Zeuge beobachtet Täter Polizei nimmt Fahrrad nach versuchtem Diebstahl mit - Eigentümer kann es im Revier in Köthen abholen

Zwei dunkel gekleidete Personen haben sich am Bahnhofsplatz in Köthen an Fahrrädern zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtet die Tat. Die Polizei stellt eines der Räder sicher.