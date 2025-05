Die Prioritätenliste macht deutlich, wo in Zeitz Spielkombinationen ausgetauscht werden müssen, wie dringend es ist und was es kosten könnte. Wie die Liste aktuell aussieht.

Zeitz/MZ. - Der Zeitzer Stadtrat hat die Fortschreibung der Spielplatzkonzeption und damit die Prioritätenliste Stand 2025 beschlossen. Dort sind wichtige und dringliche Maßnahmen zu finden. Vor allem der Ersatz von Spielkombinationen steht in allen Stadtteilen an. Was auf der Prioritätenliste steht und wieviel Geld die Stadt dafür ausgeben will, hat die MZ, Stand Beschluss im Stadtrat, zusammengetragen.