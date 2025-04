Zeitz/MZ. - Eine Stadt, die attraktiv für Familien sein will, braucht Spielplätze. Spielplätze, die für Kinder attraktiv sind. Hier sendet die Stadt Zeitz ein wichtiges Signal: In der Fortschreibung der Spielplatzkonzeption ist der Bau von zwei neuen Plätzen in der Kernstadt festgeschrieben, ein weiterer kommt in eine Ortschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.