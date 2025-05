Die „Jungle Night“ bietet in Brehna Abenteuer, Gewinnspiel und Shopping-Spaß. Wie sich das Halle Leipzig The Style Outlets in eine grüne Oase verwandeln soll.

Outlet an der A9 bei Brehna verwandelt sich in einen Dschungel - Spektakel für Klein und Groß

Das The Style Outlets in Brehna lädt zur Dschungelnacht ein.

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets verwandelt sich am Donnerstag, 8. Mai, in eine grüne Oase voller Abenteuer. Das zumindest kündigt der Betreiber für die diesjährige „Jungle Night“ des Shoppingtempels an, zu der große und kleine Besucher von 15 bis 20 Uhr eingeladen sind.

In exotische Tiere verwandeln

Dazu soll eine Dschungel-Atmosphäre geschaffen werden, in der ein buntes Programm mit kreativen Aktivitäten und einigen Highlights für Freude sorgen soll. So können die kleinen Abenteurer beim Kinderbasteln ihre eigenen Dschungel-Kunstwerke gestalten oder sich beim Kinderschminken in exotische Tiere wie Tiger, Schmetterlinge oder Löwen verwandeln. An abwechslungsreich gestalteten Stationen soll den jüngsten Besuchern zur Dschungelnacht jede Menge Spaß und Unterhaltung geboten werden.

Vor allem für die jüngsten Besucher soll es viele Aktionen geben. ein. (Foto: Neinver/Philipp Kirschner)

„Die Jungle Night ist ein festes Highlight, das wir jedes Jahr mit großer Begeisterung vorbereiten“, erklärt Center-Manager Robin Lippold. „Wir freuen uns darauf, den Dschungel in unser Center zu holen und einen Abend voller Spaß, Spannung und besonderen Erlebnissen zu bieten.“ So werde eine Cocktailbar den Erwachsenen eine Auszeit vom Shopping bieten. Die Cocktails gibt es gegen eine kleine Spende. Der Erlös kommt laut Lippold einer gemeinnützigen Organisation zugute.

Eintrittskarten für den Bergzoo in Halle als Gewinn

Ein weiteres Highlight ist das Gewinnspiel in Kooperation mit dem Bergzoo Halle. Die Besucher sollen dabei erraten, wie viele Tierfiguren sich in einem speziell präparierten Behälter befinden. Zu gewinnen gibt es drei mal zwei Tageskarten für den Bergzoo Halle.