Stadien und Turnhallen in Lützen

Lützen - Was tut Lützen gegenwärtig, um seine Anlagen für den Schulsport auf Vordermann zu bringen? Danach hat sich SPD-Stadträtin Anke Littmann, die zugleich Schulleiterin der Freien Gesamtschule in Lützen ist, in der jüngsten Stadtratssitzung erkundigt. Laut Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) hat die Kommune bereits entsprechende Anträge auf den Weg gebracht.