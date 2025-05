In Elster kommt es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall: Eine 45-Jährige übersieht einen Motorradfahrer. Der 76-Jährige wird schwer verletzt.

Elster/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Elster ist am Montagnachmittag ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 45-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr mit ihrem Honda von der Rathausstraße nach links auf die Bundesstraße 187 in Richtung Jessen abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar den von Jessen kommenden Kradfahrer, der in Richtung Wittenberg unterwegs war und auf der Bundesstraße Vorfahrt hatte. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß, bei dem der 76-jährige Motorradfahrer eines Kawasakis stürzte und schwere Verletzungen erlitt.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird von der Polizei auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt – 5.000 Euro am Auto und 2.000 Euro am Motorrad.