Insolvenz einer Vorzeigefirma „Nie Gewinne erwirtschaftet“: Frischemanufaktur stellt Betrieb ein

Mit ihrer Frischemanufaktur in Beuna (Saalekreis) galt Jenny Müller als Vorzeigegründerin in Sachsen-Anhalt. Doch jetzt ist der Betrieb vom „Lieblingswasser“ überraschend eingestellt worden – was ist da passiert?