  4. Heizen: Neues Heizungsgesetz: Öl und Gas in Sachsen-Anhalt wieder „salonfähig“

Die Bundesregierung will die Umweltauflagen für den Einbau neuer Heizungen lockern. Monteure aus Sachsen-Anhalt erwarten nun eine Kehrtwende auf dem Markt. Welche Folgen das für Hausbesitzer hat.

Von Max Hunger 25.02.2026, 16:11
Installateure der Firma Gebhard aus Wiederstedt (Mansfeld-Südharz) bauen eine Wärmepumpe ein. Künftig rechnet das Unternehmen wieder mit einem steigenden Absatz von Öl- und Gaskesseln.
Halle/MZ - Die geplante Reform des Heizungsgesetzes wird nach Einschätzung von Handwerkern zu steigenden Investitionen in Sachsen-Anhalt führen. Öl- und Gasheizungen würden dadurch „wieder salonfähig“, sagte Adrian Gebhard, Juniorchef des gleichnamigen Sanitärunternehmens in Wiederstedt (Mansfeld-Südharz). Der Heizungsbauer rechnet mit steigenden Auftragszahlen. „Die Menschen sind weniger verunsichert – und werden wieder mehr investieren“, meint Gebhard.