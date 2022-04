Neue Daten belegen: Tausende Schüler in Sachsen-Anhalt scheitern am Abi

Magdeburg - Mit Kostümen, lauter Musik und Streichen haben am Freitag die angehenden Abiturienten ihren letzten Unterrichtstag gefeiert, bevor am Montag die Prüfungen beginnen. Für ungewöhnlich viele Schüler im Land erwies sich das Abitur in den vergangenen Jahren allerdings als zu hohe Hürde - das zeigen Daten, die das Statistische Landesamt auf MZ-Anfrage vorgelegt hat: In den sachsen-anhaltischen Gymnasien schaffen nur drei von vier Zehntklässlern am Ende auch das Abitur.