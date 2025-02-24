Von einem ruhigen, sonnigen Wochenbeginn hin zu einem wechselhaften Donnerstag mit Schauern und Gewittern: Das Wetter in Sachsen-Anhalt spielt verrückt.

Die sonnige Ruhe vor dem Sturm: In Sachsen-Anhalt kehren ab Wochenmitte Schauer und Gewitter ein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt erlebt in der letzten Augustwoche eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Ab Dienstag wird es für kurze Zeit sommerlich, ehe es dann mit Schauern und Gewittern weiter geht.

Sommerliche Temperaturen in Sachsen-Anhalt –Aber Wolken verdecken Sonne

Am Montag ist es in der Altmark zunächst wolkig. Im Verlauf des Tages lockert sich über ganz Sachsen-Anhalt die Wolkendecke auf. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen wenige Wolkenfelder über den Himmel. Es bleibt niederschlagsfrei.

Der Dienstag startet heiter. Vereinzelt ziehen Wolken durch, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen vom Westen her Wolken auf. Vereinzelt kann es leicht regnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schauer und Gewitter am Donnerstag erwartet

Am Mittwoch ist es wolkig, aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 26 bis 28 Grad, im Harz 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt. Es kann zu schauerartigen Regenfällen kommen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Gewitter und Schauer ziehen am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte lieben zwischen 23 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Osten ab. Der Frieden währt nur kurz, denn in der zweiten Nachthälfte schauen die nächsten Schauer und Gewitter vorbei.