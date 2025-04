Halle/MZ. - Hohe Energiepreise machen Mietern in Sachsen-Anhalt stärker zu schaffen. Ihnen drohen mit der Nebenkostenabrechnung für 2024 hohe Nachforderungen. Das betrifft vor allem die so genannten warmen Nebenkosten, also Heizung und Warmwasser. „Einige Vermieter haben die Abrechnungen bereits verschickt. In Extremfällen sollen Mieter 1.500 bis 2.000 Euro nachzahlen“, sagt Heike Bose, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. „Das können sich viele gar nicht leisten.“

