Nach dem Großbrand in der Großen Steinstraße 34 wurde am Freitag die Sperrung wieder aufgehoben. Zuvor mussten aufwändige Sicherungsarbeiten stattfinden.

Nach Großbrand am Steintor in Halle: Große Steinstraße wieder frei

Halle (Saale)/MZ - In den Nachmittagsstunden des Mittwochs, dem 26. März, kam es in der Großen Steinstraße in Halle zu einem schweren Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Aufgrund der erheblichen Schäden am Gebäude bestand akute Einsturzgefahr des Dachgiebels, weshalb die Große Steinstraße für den Straßenbahn-, Fußgänger- und Autoverkehr vollständig gesperrt werden musste.

Erst am Freitag, nach mehrtägigen Sicherungsarbeiten, konnte die Sperrung um 15 Uhr aufgehoben werden. Eine beauftragte Baufirma hatte zuvor die Trümmerteile am Dach entfernt und das Gebäude stabilisiert, sodass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand.

Flammen loderten am 26. März aus dem Dach der "Stein34". (Foto: Marvin Matzulla)

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vorliegt. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Großbrand in der Großen Steinstraße: Sperrungen sorgten für erhebeliche Einschränkungen

Durch die Sperrung kam es in den vergangenen Tagen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere der Straßenbahnverkehr war betroffen und musste umgeleitet werden. Mit der Freigabe der Straße kehrt nun langsam wieder Normalität in den betroffenen Bereich zurück.