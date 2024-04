Klötze/MZ. - Bei Familie Voss ist alles schon vorbereitet. In einer Kiste liegen Mullbinden und Desinfektionsmittel, Hautpflege und Druckverband. „Das läuft hier alles sehr eingespielt“, sagt Kathrin Leusmann-Klipp. Sie ist Leiterin des Pflegetreffpunkts Altmark und selbst oft ambulant bei Kunden rund um die Kleinstadt Klötze unterwegs. So wie bei Reinhard Voss. Der ist Diabetiker. Im vergangenen Jahr wurde ihm ein Zeh amputiert. Auch sein anderer Fuß ist geschädigt. Dort klafft eine tiefe Wunde in der Sohle. „Wir müssen beide Beine jeden Morgen und Abend verbinden“, sagt Leusmann-Klipp. Hinzu komme am Mittag noch die Insulinspritze. So steuert der Pflegedienst dreimal am Tag das Haus der Voss' in Neuferchau an - elf Minuten hin und elf Minuten zurück.

Für das Ehepaar ist der Pflegedienst ein Segen: „Ohne den ginge es uns schlecht“, sagt Sigrid Voss, die neben ihrem Mann sitzt, während der seine Verbände erneuert bekommt. Gäbe es die Pflegerinnen nicht, müssten die beiden Senioren ins Auto steigen und zum Verbandswechsel in eine Hausarztpraxis fahren - oder ins Krankenhaus. „Die nächste Klinik liegt 30 Kilometer entfernt, die auf Diabetiker spezialisierte sogar 75 Kilometer“, sagt ReinhardVoss. Seine Frau müsste fahren, da er das aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr dürfe: „Wir wären ohne die Hilfe aufgeschmissen“.

200 Pflegedienste sehen Versorgung in Gefahr

Das Beispiel von Familie Voss zeigt, welche Rolle ambulante Pflegedienste für Erkrankte spielen. Besonders im ländlichen Raum. Doch diese Versorgung ist laut Branchenverbänden in Gefahr. „Löhne, Energie, Mieten - die Kosten der Pflegedienste sind in den letzten Monaten weiter massiv gestiegen, trotzdem weigern sich die zuständigen Krankenkassen bereits seit anderthalb Jahren, einer Preisanpassung zuzustimmen", sagt Sabine Kösling. Sie ist Sachsen-Anhalts Landesvorsitzende beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, kurz bpa. In einer Umfrage unter Mitgliedern im Land hätten 200 Pflegedienste angegeben, die Versorgung ihrer Patienten nicht aufrechterhalten zu können. Strukturen würden wegbrechen, so Kösling, die in Aschersleben selbst einen Pflegedienst betreibt: „Immer mehr Patienten werden für uns zum Minusgeschäft“.

Pflegedienstchefin Kathrin Leusmann-Klipp (Foto: Julius Lukas)

So ist es auch bei Reinhard Voss. Für die MZ hat Kathrin Leusmann-Klipp aufgeschlüsselt, wie sich im Fall des 77-Jährigen Kosten und Ausgaben gegenüberstehen. „Im Januar waren wir 20,5 Stunden beim Herrn Voss“, sagt die Geschäftsführerin, die auch im bpa organisiert ist. Dafür habe sie 1.120 Euro von der Krankenkasse bekommen. Gekostet habe der Einsatz vor Ort aber 1.475,33 Euro. Darin sind die Lohnkosten enthalten, aber auch alle anderen Kosten, die der Pflegedienst von seinen Einnahmen zahlen muss - von Miete über Versicherung bis Mitarbeiterschulung. Rein wirtschaftlich bedeute die Versorgung von Reinhard Voss 355,33 Euro Miese im Monat, sagt Leusmann-Klipp: „Auf Dauer kann sich das ein Unternehmen nicht leisten“.

Pflege-Mindestlohn steigt schneller als Vergütung

Zumal die finanzielle Belastung nicht kleiner werde. So ist der Pflege-Mindestlohn seit 2022, je nach Qualifizierung, um 18 bis 20 Prozent gestiegen. Und weitere Erhöhungen sind bereits geplant. Von den Krankenkassen, die die Pflege in Teilen bezahlen und mit den Diensten auch über Vergütungssätze verhandeln, sei diese Entwicklung aber nicht genug gewürdigt worden. So stieg die Vergütung zuletzt einmal um 3,45 Prozent und dann noch einmal um 10,2 Prozent, wobei der bpa den zweiten Schritt nicht mitgemacht hat, weil der Verband eine höhere Vergütung durchsetzen will. Die Krankenkassen - in Sachsen-Anhalt verhandeln die AOK sowie der Verband der Ersatzkassen (vdek) - sprechen von einem geforderten Plus von bis zu 50 Prozent. „Das hätte unsere Versicherten finanziell schwer belastet, da sie die Kosten hätten tragen müssen“, antworteten die Kassen wortgleich auf eine MZ-Anfrage. Zuletzt habe es erst Beitragserhöhungen bei der Krankenversicherung gegeben. Mehr sei aktuell nicht möglich.

Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Kassen: Die Verbände konnten „trotz mehrfacher Aufforderung keine Unterlagen zu ihren Kosten- und Erlösstrukturen vorlegen“. Sie hätten damit nicht die „notwendige Transparenz“ geschaffen. Ein Schiedsspruch habe das auch bestätigt. Dieser war der Vergütungserhöhung um 3,45 Prozent vorausgegangen. Die Position der Krankenkassen wurde damals bestätigt. Als Beweis, dass ihr Standpunkt richtig ist, sehen AOK und Co. auch die Akzeptanz der 10,2-Prozent-Steigerung an. Der hätten ja viele Verbände zugestimmt, darunter auch die großen Wohlfahrtsverbände in Sachsen-Anhalt wie AWO, Caritas oder Deutsches Rotes Kreuz, die in der sogenannten LIGA vereint sind.

Kleine Verbände knicken ein

Eine Pflege-Vertretung, die die 10,2 Prozent auch akzeptiert hat, ist der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB). Landeschefin ist Gisela Gerling-Köhler. Und die kann der Sicht der Krankenkassen nicht viel abgewinnen. „Wir haben das akzeptiert, weil wir nicht die Kraft haben, ewig weiterzukämpfen.“ Die Pflegedienste bräuchten eigentlich mehr als die zehn Prozent, allerdings sei es wichtiger, überhaupt wieder Liquidität zu bekommen. „Und die Erfahrung zeigt, dass wir kleinen Verbände ohnehin nie mehr als die LIGA bekommen“, sagt Gerling-Köhler. Die großen Wohlfahrtsverbände könnten Einbußen bei den Pflegediensten aber besser verkraften, weil sie das in anderen Bereichen kompensieren können. „Das geht beim mittelständischen Pflegedienst eben nicht.“

Ohne die Hilfe des Pflegedienstes wäre Familie Voss bei der Wundversorgung auf sich gestellt. (Foto: Julius Lukas)

Die ersten Unternehmen würden jetzt bereits auf andere Dienstleistungen ausweichen - nämlich die Pflegeleistungen. Dazu muss man wissen, dass sich ambulante Pflegedienste aus zwei Töpfen finanzieren können. Die häusliche Krankenpflege müssen die Krankenkassen bezahlen. Bei Gerhard Voss sind das der Wundverband sowie die Insulingabe. Beides wird voll von den Kassen bezahlt, wobei allerdings bei zusammen erbrachten Leistungen nur die teuerste berechnet werden darf. Nach dem Motto: Weil der Pflegedienst ohnehin schon wegen des Verbandswechsels vor Ort ist, ist die Insulinspritze kostenlos.

Pflegedienste fühlen sich „moralisch erpresst“

Der zweite Topf sind die ambulanten Pflegeleistungen - etwa Waschen, Kochen, Putzen. Wie viel Geld zur Verfügung steht, bestimmt der Pflegegrad. Die monatliche Zahlung kommt von der Pflegekasse und ist gedeckelt. Mehr gibt es nicht. Wer aber mehr Leistungen braucht, der muss das privat bezahlen. „Ich habe schon von Pflegediensten gehört, die die Buchung einer Pflegeleistung fordern, damit sie die häusliche Krankenpflege übernehmen“, sagt Kathrin Leusmann-Klipp. Dahinter steckt eine wirtschaftliche Überlegung: Die Fahrt zum Patienten lohnt sich nur, wenn genug abgerechnet werden kann. „Die Krankenkassen zwingen mit ihrer Preispolitik die Pflegedienste, die steigenden Personalkosten bei den Pflegeleistungen zu erwirtschaften“, sagt Giesela Gerling-Köhler. „Das ist der eigentliche Skandal.“

Bei Reinhard Voss hat Kathrin Leusmann-Klipp das Pflegebudget nicht angezapft. Von den Krankenkassen fühlt sie sich moralisch erpresst. „Die setzen darauf, dass wir unsere Patienten nicht im Stich lassen“, sagt die Pflegedienstchefin. Daran, dass das noch lange gut geht, hat Sabine Kösling ihre Zweifel. „Die Reserven sind aufgebraucht und es ist keine Besserung in Sicht“, sagt die bpa-Vorsitzende: „Der Kollaps der Versorgung droht".