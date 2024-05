Miriam Schwermer pfeift am Donnerstag das DFB-Pokalfinale der Frauen.

Ballenstedt/Halle/MZ. - Das DFB-Pokalfinale zwischen Meister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg am Donnerstag (16 Uhr/ZDF und Sky) elektrisiert den Frauenfußball. Das Duell der Schwergewichte, die um die Vormachtstellung in Deutschland streiten, wird mit Miriam Schwermer von einer Sachsen-Anhalterin überwacht. Für die 29-jährige Schiedsrichterin, die in der Bundesliga der Frauen und der Regionalliga der Männer pfeift, ist es das größte Spiel ihrer Karriere.