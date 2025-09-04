Der 19-jährige Ahmed kam vor über acht Monaten als Flüchtling aus Palästina nach Sachsen-Anhalt. Die MZ begleitet ihn bei seinem Versuch, sich hier eine Zukunft aufzubauen. Nach Monaten hat er das Land kennengelernt und fühlt sich doch fremd. Denn er ist vor allem zum Warten verdammt.

Jobsuche, Unterkunft, Behördengänge: So sieht die Realität des Asylsuchenden Ahmed aus

Salzwedel/MZ - Seit Ahmed das letzte Mal über seine Ankunft in Sachsen-Anhalt sprach, hat sich für den Palästinenser viel verändert. Aber irgendwie auch nicht. Er wohnt an einem anderen Ort, trifft neue Freunde, hat bislang unbekannte Städte erkundet. Und doch: Was ihn am meisten umtreibt, ist geblieben. Das Warten.