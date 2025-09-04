Migration in Sachsen-Anhalt „Ich kenne nur Halberstadt“: So sieht die Realität für Flüchtlinge aus

Die 27-jährige Aya floh vor den Zwängen einer strengen muslimischen Gesellschaft nach Sachsen-Anhalt. Die MZ begleitet sie bei ihrem Versuch, hier Fuß zu fassen. Seit Monaten harrt Aya in einem Wohnblock im Harz aus. Sie paukt Deutsch, liest Dostojewski und versucht, beim Warten auf einen Behördenbescheid nicht verrückt zu werden.