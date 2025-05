Asyl „Hier kann ich atmen“: Wie die Asylsuchende Aya über Sachsen-Anhalt und Migrationskritik denkt

Aya ist eine von tausenden Flüchtlingen, die in Sachsen-Anhalt leben. Die 27-Jährige floh aus Nordafrika nach Halberstadt, will hier studieren, arbeiten, frei sein. Was sie zu Vorurteilen gegenüber Asylsuchenden sagt und warum ihre Träume in Deutschland bröckeln.