30.000 Menschen warten auf eine Anerkennung ihrer Behinderung. Die Regierung krempelt nun die Ämterstruktur um - und will einen Top-Posten besser bezahlen.

Mehr Effizienz verspricht sich Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne von der Neuordnung der Verwaltung.

Magdeburg/MZ - Zehn Monate vor der Landtagswahl hat die schwarz-rot-gelbe Landesregierung einen grundlegenden Neuaufbau der Sozialverwaltung beschlossen. Zum 1. Februar 2026 soll ein neues Landesamt für Soziales, Jugend und Gesundheit mit Hauptsitz in Halle und Ablegern in Magdeburg und Dessau-Roßlau entstehen. Die neue Behörde soll „vorerst“ mit 443 Vollzeitstellen besetzt werden.