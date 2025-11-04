Andrea Freiberg hat in Nebra ihr Atelier an einem ungewöhnlichen Ort eingerichtet. Ein wenig Einsamkeit, vor allem aber intensiveArbeit hat die Berlinerin gefunden.

Nebra statt Berlin: die Malerin Andrea Freiberg in ihrem Atelier im ehemaligen Bahnhofsgebäude

Nebra/MZ - Ein wenig abgeschieden liegt der Ort, von Grün umgeben, ab und an hält ein Zug vor der Tür, oder Radfahrer äugen durchs Fenster. Ein guter Ort zum Arbeiten, fand Andrea Freiberg und mietete sich ein. In den Bahnhof von Nebra (Burgenlandkreis), direkt am Unstrut-Radweg. Ein Atelier also weit weg vom Trubel. Und von den Menschen.