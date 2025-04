Halle/MZ. - Jens Zillmann verdeutlicht das Problem so: Rund 24.000 Rentnerhaushalte gibt es in Dessau-Roßlau, aber nur 3.500 seniorengerechte Wohnungen können die drei Großvermieter anbieten. „Die Menschen müssen Jahre auf altersgerechte Wohnungen warten“, erklärte der Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft (VdW) Sachsen-Anhalt. Es ist ein Faktor, der den ostdeutschen Makt von dem im Westen unterscheidet. „Wir werden in Mitteldeutschland weniger, älter und ärmer“, erklärte Zillmann am Dienstag auf einer Pressekonferenz der mitteldeutschen Wohnungsverbände in Leipzig. „Diese Entwicklung birgt enormen Sprengstoff.“

