Die öffentlich-rechtliche Anstalt steckt tief in roten Zahlen und will 13 Millionen Euro kürzen. Welche Folgen das für TV, Radio und Online hat.

Magdeburg/MZ - Mit Kürzungen im Programm will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Millionensummen einsparen. Auf der Streichliste stehen auch mehrere Schlagersendungen: So soll es vom kommenden Jahr an im Dritten Programm keine Shows mehr mit dem Moderator und Sänger Florian Silbereisen geben. Fortsetzen will der MDR nur noch jene Sendungen, die er mit Silbereisen für das erste Fernsehprogramm produziert.