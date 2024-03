Es geht um Geld, Sorgearbeit und Führung: Am Weltfrauentag werden jedes Jahr wieder die emanzipatorischen Defizite besichtigt. Doch wie gelingt mehr Gleichstellung? Ein Essay.

Halle/MZ. - Von Lisa Garn Natürlich schreibe ich diesen Text, denn ich bin eine Frau. Ich mache mir anders Gedanken um das Frausein als Männer. Die sehen in Umfragen die Gleichberechtigung deutlich stärker hergestellt als Frauen. Sie sind ja auch nicht betroffen von den vielen Ungleichheiten. Jedes Jahr zum Weltfrauentag am 8. März ist zu besichtigen, wie diese Themen plötzlich wieder für Empörung sorgen. Es ist ein kurzes Innehalten – an den anderen 364 Tagen verlieren sich radikale Forderungen meist.

Und es ist ja inzwischen auch etwas erreicht. Es ist selbstverständlich, dass Frauen wählen oder sich über ihren Chef beschweren, dass sie ihr eigenes Konto haben und studieren. Viele Männer nehmen Elternzeit oder arbeiten in flexiblen Modellen, um mehr Familienzeit zu haben. Es gibt eine größere Sensibilität im Umgang mit Frauen: Ein bestimmtes Verhalten, sexistische Übergriffe, Diskriminierung werden gesellschaftlich heute eher geächtet. Aber das alles reicht mir nicht.

Frauen denken für alle mit

Denn noch immer verdienen Frauen bei gleicher Arbeit weniger als Männer, machen seltener Karriere. Vor allem: Die Sorgearbeit bleibt weiterhin an Frauen hängen. Selbst in vermeintlich gleichberechtigten Beziehungen sind es überwiegend sie, die für alle mitdenken, Termine im Blick haben, Geschenke kaufen und sich um Winterschuhe kümmern. Oder den Männern sagen, dass sie das übernehmen müssen. Sie halten den Laden am Laufen, anerkannt wird das aber kaum – und das regt mich auf. Viele Frauen, die ich kenne, sind müde, immer im Stress und fühlen sich oft zerrissen zwischen Kindern und Job.

Festzustellen ist auch: Frauen werden noch immer von Männern belästigt. So lange wir Mädchen ermahnen müssen, aufzupassen, wenn sie in die Disco gehen, läuft etwas falsch. Viele wissen schon in jungen Jahren, dass sie auf ihre Gläser Acht geben sollen – damit niemand K.O.-Tropfen hineinträufelt. Und auch ich jogge nicht im Dunkeln, weil ich Übergriffe fürchte. Welcher Junge oder welcher Mann muss sich über so etwas Gedanken machen? Ich und andere Frauen möchten sich zumindest genauso sicher wie Männer fühlen. Weltweit betrachtet, sind die Einschränkungen und Verletzungen von Frauenrechten noch extremer. Unfassbar ist die Gewalt, die ihnen täglich angetan wird. Die Vereinten Nationen schätzen: 300 Jahre wird es dauern, bis Frauen und Männer gleichgestellt sind. So lange haben Frauen und Mädchen keine Zeit.

Deshalb ist es gut, dass sie heute selbstbewusster sind, mahnender und auch kompromissloser. In der Großeltern-Generation war das nicht selbstverständlich, auch in der DDR nicht: Meine Oma zum Beispiel hat sich um den Nachwuchs gekümmert, um den Haushalt, Vollzeit gearbeitet. Mein Großvater konnte sich an den gedeckten Tisch setzen. Er und meine Oma kannten es nicht anders, es war auch nie ein Streitthema.

Diese alten Rollenbilder sind zwar aufgebrochen, aber sie bestehen noch. In Kinderbüchern, sozialen Medien – ja, auch in Familien. Lisa Garn, Reporterin

Diese alten Rollenbilder sind zwar aufgebrochen, aber sie bestehen noch. In Kinderbüchern, sozialen Medien – ja, auch in Familien. Und es stimmt auch: Nicht alle Mütter wollen die Sorgearbeit mehr den Vätern überlassen. Frauen lehnen auch oft Führungspositionen ab. Weil sie den Stress nicht wollen oder weil sich das nicht mit der Familie vereinbaren lässt. Aber sicher auch deshalb, weil Hierarchien männlich geprägt sind. Es gibt wenig andere Chef-Frauen, als Vorbild oder zum Austausch.

Tatsächlich können wir schon in der Erziehung von Kindern Vieles besser machen, um stereotype Rollen weiter zu durchbrechen – Stichwort: nicht in die Rosa-Hellblau-Falle tappen. Spielzeug, Schminke, Kleidung sind für alle da. Und Arbeitgeber sollten Müttern und Vätern ein Arbeitsumfeld ermöglichen, das zu Familien passt. Niemand sollte verschämt sagen müssen, dass sein Kind krank ist. Und Mütter müssen weiter einfordern, dass Sorgearbeit gleichberechtigt aufgeteilt wird. Das alles mag manchem Mann nicht gefallen, aber Gleichberechtigung ist anstrengend. Manchmal führt der Kampf auch weit weg vom Grundsätzlichen. Wie jemand bezeichnet wird, ob das Geschlecht formal berücksichtig ist, ist von der Idee her richtig. Es ist aber nicht das Entscheidende auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Es kostet auch nicht wirklich etwas, im Gegensatz zu ernsthaften Gehaltserhöhungen.

Feminismus ist notwendig

Für mehr Gleichstellung müssen sich auch Männer bewegen. Es braucht Räume, in denen sich Frauen sicher fühlen, ihre Perspektiven einzubringen. Frauen müssen sich gegenseitig besser unterstützen. Männer sind im Job oft besser vernetzt. Entweder wir organisieren uns selbst oder müssen in den Netzwerken selbstverständlicher dazugehören. Und wir sollten unseren Töchtern beibringen, dass es völlig okay ist, fordernd zu sein. Feminismus ist kein Schimpfwort und hat nichts mit Männerhass zu tun – auch Männer sind feministisch –, sondern notwendig.

Vielleicht sind wir ja einen winzigen Schritt weiter, wenn an dieser Stelle am Frauentag 2025 einer der Männer schreibt. Es wäre interessant zu lesen, was sie zum Thema Gleichstellung denken.