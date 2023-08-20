EIL
Trend auch in Sachsen-Anhalt Abenteurer aufgepasst: Auf dieser neuen Karte gibt es zahlreiche Lost Places zu entdecken
Immer mehr Menschen suchen die Faszination des Verfalls und entdecken Lost Places in ihrer Umgebung. Eine riesige Karte zeigt verlassene Schulen, Fabriken, Bunker und Kasernen in Deutschland und Europa.
Aktualisiert: 26.08.2025, 16:07
Halle/MZ - Sie liegen im Wald, versteckt in den Städten, sie sind überwuchert, von halb verfallenen Mauern umgeben, verborgen vor den Augen der Welt, vergessen und verfallen. Sogenannte Lost Places – Orte, die von Menschen aufgegeben wurden und nun langsam wieder zurück in den Schoß der Natur fallen – faszinieren immer mehr Menschen.