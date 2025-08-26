Um die Ganztagsbetreuung in Sachsen-Anbhalt zu verbessern, sollen Millionen in Bauprojekte fließen. Doch der Ausbau läuft schleppend - warum?

80 Millionen Euro bekommt Sachsen-Anhalt für Horte - doch bisher fließen wenig Mittel

Nachmittagsbeschäftigung in Horten in Sachsen-Anhalt. Die Angebote sollen besser werden.

Halle/MZ. - Die Ganztagsbetreuung in Schulen und Horten in Sachsen-Anhalt soll besser werden. Doch die Fördermittel des Bundes werden bisher nur schleppend abgerufen. 80 Millionen Euro stehen dem Bundesland zur Verfügung, um ganztägige Bildung und Angebote für Kinder im Grundschulalter auszubauen. Insgesamt vergibt der Bund an Länder und Kommunen drei Milliarden Euro. Geflossen sind in Sachsen-Anhalt bisher aber nur 600.000 Euro.