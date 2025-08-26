Aktuelle Zahlen zeigen: In Sachsen-Anhalt haben noch immer vor allem Männer Lehrstühle inne. Warum zeigen Förderprogramme für Akademikerinnen so wenig Wirkung?

Nur jede vierte Professur in Sachsen-Anhalt mit einer Frau besetzt - trotz Millionen für Gleichstellung

Seltener Anblick: Eine Professorin hält in einem Hörsaal eine Vorlesung.

Magdeburg/MZ - Die Spitzenjobs in den Universitäten und Hochschulen Sachsen-Anhalts sind weiterhin überwiegend in Männerhand. Aktuell ist nur etwa jeder vierte Lehrstuhl (27,2 Prozent) mit einer Frau besetzt. Das zeigt eine Berechnung der MZ anhand von Daten, die das Wissenschaftsministerium auf Anfrage der Linksfraktion vorgelegt hat.