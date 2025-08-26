weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Kunstmesse in Magdeburg: Eine Halle für die Kunst

EIL
Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten
Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten

Kunstmesse in Magdeburg Eine Halle für die Kunst

Malerei, Grafik, Bildhauerei und Installationen: Am Donnerstag startet in Magdeburg die elfte Ausgabe der Mitteldeutschen Messe für zeitgenössische Kunst.

Von Grit Warnat 26.08.2025, 17:30
Sehen, gehen, reden: Besucher auf der Mitteldeutschen Kunstmesse 2024. Erneut wird nun eine Messehalle zum Ausstellungsort.
Sehen, gehen, reden: Besucher auf der Mitteldeutschen Kunstmesse 2024. Erneut wird nun eine Messehalle zum Ausstellungsort. (Foto: Kunst/MItte/ Wenzel Oschington)

Magdeburg/VS - In der Halle 2 auf dem Magdeburger Messegelände stapeln sich Stellwände und Farbeimer. 560 Meter Galeriestrecke müssen bis Mittwochabend fertig sein, dann werden die Künstler erwartet, die zur „Kunst/Mitte“ ausstellen. 15 Galerien und 63 Einzelkünstler sind zur Mitteldeutschen Messe für zeitgenössische Kunst geladen. Am Donnerstag startet um 19 Uhr die Vernissage. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter mehrere tausend Besucher.