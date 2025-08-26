Malerei, Grafik, Bildhauerei und Installationen: Am Donnerstag startet in Magdeburg die elfte Ausgabe der Mitteldeutschen Messe für zeitgenössische Kunst.

Sehen, gehen, reden: Besucher auf der Mitteldeutschen Kunstmesse 2024. Erneut wird nun eine Messehalle zum Ausstellungsort.

Magdeburg/VS - In der Halle 2 auf dem Magdeburger Messegelände stapeln sich Stellwände und Farbeimer. 560 Meter Galeriestrecke müssen bis Mittwochabend fertig sein, dann werden die Künstler erwartet, die zur „Kunst/Mitte“ ausstellen. 15 Galerien und 63 Einzelkünstler sind zur Mitteldeutschen Messe für zeitgenössische Kunst geladen. Am Donnerstag startet um 19 Uhr die Vernissage. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter mehrere tausend Besucher.