Zum Jahresende soll Sachsen-Anhalts zentrale Bauverwaltung, das BLSA, zerschlagen werden. Linke und Grüne fürchten das Schlimmste - und es gibt einen schweren Vorwurf.

Er will das Ende des BLSA: Finanzminister Michael Richter (CDU).

Magdeburg/MZ - Die Oppositionsparteien Linke und Grüne fürchten um die Arbeitsfähigkeit der sachsen-anhaltischen Bauverwaltung. Sie reagieren auf das Vorhaben der Regierung, den Landesbaubetrieb BLSA mit seinen 560 Beschäftigten zum Jahresende aufzulösen und die Mitarbeiter auf mehrere Behörden zu verteilen.