Radikaler Behörden-Umbau Linke Opposition warnt Sachsen-Anhalts Regierung vor der Auflösung des Landesbaubetriebs

Zum Jahresende soll Sachsen-Anhalts zentrale Bauverwaltung, das BLSA, zerschlagen werden. Linke und Grüne fürchten das Schlimmste - und es gibt einen schweren Vorwurf.

Von Hagen Eichler 21.10.2025, 11:58
Er will das Ende des BLSA: Finanzminister Michael Richter (CDU).
(Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Die Oppositionsparteien Linke und Grüne fürchten um die Arbeitsfähigkeit der sachsen-anhaltischen Bauverwaltung. Sie reagieren auf das Vorhaben der Regierung, den Landesbaubetrieb BLSA mit seinen 560 Beschäftigten zum Jahresende aufzulösen und die Mitarbeiter auf mehrere Behörden zu verteilen.