Eine Frau verletzte sich bei einem Unfall auf der L85 bei Heimburg leicht. Sie übersah ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der L85 bei Heimburg (Landkreis Harz) leicht verletzt worden.

Heimburg. - Am Montagnachmittag ist eine Frau bei einem Autounfall auf der L85 bei Heimburg (Landkreis Harz) leicht verletzt worden, so die Polizei.

Eine 48-Jährige kam von der Abfahrt der A36 und wollte auf die L85 auffahren. Zeitgleich sei eine 47-Jährige auf der L85 aus Heimburg in Richtung Blankenburg unterwegs gewesen. Die Ältere übersah das andere Auto, wie die Polizei mitteilt.

Die 48-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Dafür musste die Straße in Richtung Heimburg voll gesperrt werden. An den Autos entstand jeweils ein Schaden von 15.000 Euro und 8.000 Euro.