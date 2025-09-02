Aufklärung des Anschlags Landesverwaltungsamt prüft Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris

Bei der Aufklärung rund um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen immer mehr Details ans Licht. Jetzt prüft das Landesverwaltungsamt ein Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris. Sie steht nicht allein im Fokus.