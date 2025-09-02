Aufklärung des Anschlags Landesverwaltungsamt prüft Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin Borris
Bei der Aufklärung rund um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen immer mehr Details ans Licht. Jetzt prüft das Landesverwaltungsamt ein Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris. Sie steht nicht allein im Fokus.
02.09.2025, 11:43
Halle/Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamt prüft ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Das bestätigte die Aufsichtsbehörde auf MZ-Anfrage. „Eine Entscheidung über die Einleitung oder Nichteinleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Frau Oberbürgermeisterin Borris wird nach Auswertung und Prüfung angeforderter Unterlagen“ erfolgen, sagte Denise Vopel, Sprecherin des Landesverwaltungsamts.