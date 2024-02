Der in Berlin verprügelte jüdische Student kommt aus Sachsen-Anhalt – und wurde nicht zum ersten Mal Opfer eines Überfalls. Die Tat lenkt den Blick auf Antisemitismus an Hochschulen.

Halle/MZ - Erst vor wenigen Wochen hatte Tsipi Lev erzählt, wie ihr Sohn Lahav an seiner Hochschule, der Freien Universität Berlin, gegen propalästinensische Aktionen protestiert. Und nun das: In der Nacht zum vergangenen Samstag ist der jüdische Student Lahav Shapira, aufgewachsen in Laucha (Burgenlandkreis), in Berlin-Mitte auf offener Straße von einem Kommilitonen krankenhausreif geprügelt worden. Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei propalästinensische Einstellungen vertreten haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen, der nun politisch hohe Wellen schlägt: Am Dienstag forderte der Zentralrat der Juden in Deutschland, den Verdächtigen zu exmatrikulieren.

„Wer einen jüdischen Kommilitonen krankenhausreif schlägt, weil er Jude ist, der hat an einer deutschen Universität nichts zu suchen“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die FU Berlin habe die Verantwortung dafür, dass es in ihren Reihen keinen Platz für Extremismus und Antisemitismus gebe.

Nach Angaben der Uni lässt das Berliner Hochschulgesetz eine Exmatrikulation allerdings nicht zu. Schärfste Sanktionsmaßnahme ist demnach ein Hausverbot für höchstens drei Monate. Die Hochschule hatte bereits am Montag angekündigt, dies gegebenenfalls durchzusetzen und den Angriff verurteilt.

Lahav Shapira war bereits als 17-Jähriger in Laucha 2010 überfallen und antisemitisch beleidigt worden. Die MZ und andere Medien hatten den Fall damals öffentlich gemacht. In der Folge musste nach wachsendem Druck der örtliche Fußballverein seinen Kindertrainer, einen bekannten Rechtsextremisten, entlassen. Der Täter hatte in dem Verein gekickt.

Lahav und sein Bruder, der Comedian Shahak Shapira, sind die Enkel eines Holocaust-Überlebenden; ihr anderer Großvater war als Trainer der israelischen Leichtathleten beim Münchner Olympia-Attentat 1972 von palästinensischen Terroristen ermordet worden. Anfang der Nullerjahre waren die Brüder mit ihrer Mutter Tsipi Lev aus Israel nach Deutschland gezogen; sie sind in Laucha aufgewachsen.

Nach dem Überfall in Berlin-Mitte ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft nun zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung. Lahav Shapira hatte bei dem Überfall Frakturen im Gesicht erlitten und musste operiert werden.

Am Dienstag wurde er zwar aus dem Krankenhaus entlassen, muss aber noch starke Schmerzmittel nehmen. Zudem sei ihm in der Klinik sein Laptop gestohlen worden, sagte sein Stiefvater Olaf Osteroth der MZ.

Ein antisemitisches Motiv für den Angriff auf Shapira scheine nach dem jetzigen Stand „nicht fernliegend“, sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner am Dienstag auf Anfrage.

Nach den bisherigen Ermittlungen scheine der Attacke allenfalls eine kurze Diskussion vorangegangen zu sein, „bei der nicht zu vermuten gewesen wäre, dass diese eskalieren könnte“, so Büchner. Die Ermittlungen liefen aber noch. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters hatte die Polizei unter anderem dessen Smartphone beschlagnahmt.

Die Polizei hatte in einer ersten Pressemeldung über den Fall am Samstag von einem Streit gesprochen, der eskaliert sei, als der Angreifer Shapira unvermittelt attackiert habe.

Der Bruder von Lahav, Shahak Shapira, widerspricht dieser Darstellung: „Es gab keinerlei politische Debatte“, hatte der Comedian bereits am Sonntag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) erklärt. Ähnlich hatte sich Lahavs Begleiterin gegenüber dem Portal „Zeit online“ geäußert.

Demnach war der Angreifer ihr und Shapira aus einer Bar gefolgt und sprach Shapira auf der Straße auf seinen politischen Einsatz für jüdische Studierende an der FU Berlin an. Danach habe der Angreifer Shapira ins Gesicht geschlagen. Shapira habe sich gewehrt und sei gestürzt.

Bei seinem Protest gegen propalästinensische Aktionen an der Uni hatte Shapira unter anderem während einer Veranstaltung ein Plakat mit Namen und Foto einer am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geisel aufhängen wollen.

Dabei war er bedrängt worden. Er konnte das Plakat zwar platzieren, eine andere Person entfernte es aber wieder, wie auf einem Video zu sehen ist.

Der nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober wieder aufgeflammte Nahostkonflikt spiegelt sich vor allem an den Universitäten. Dort kommt es zu Konflikten zwischen propalästinensischen und proisraelischen Gruppen, verbunden mit antisemitischen Vorfällen.

Mit Blick darauf und auf die jüngste Attacke forderte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Dienstag: „Für Antisemitismus darf es auch und gerade an deutschen Hochschulen keinen Platz geben.“

Zur Abwehr seien rechtsstaatliche Mittel ebenso erforderlich wie eine klare Positionierung aller Hochschulleitungen. „Viele Hochschulen sind ihrer Verantwortung gerecht geworden und haben sich klipp und klar gegen Antisemitismus positioniert“, sagte Stark-Watzinger. „Ein Wegsehen ist inakzeptabel.“

Ein weiterer mutmaßlicher Antisemitismus-Vorfall wird derweil aus Halle gemeldet. Nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ soll ein Gastwissenschaftler des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung Hassbotschaften gegen Israel verbreitet haben.

Auf Anfragen habe der Wissenschaftler nicht reagiert. Das Institut wollte gegenüber der MZ am Dienstag keine Stellungnahme abgeben.