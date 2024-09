Er will sich an einem neutralen Ort treffen. Nicht zu Hause – zu viele Erinnerungen. In der Konditorei Kolditz in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) setzt sich Klaus Büchel an einen großen Tisch auf eine grün gepolsterte Bank.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.