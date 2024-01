Häusliche Gewalt in Sachsen-Anhalt Kommentar zur elektronischen Fußfessel: Behörden-Ping-Pong lähmt den Opferschutz

In Berlin und Magdeburg ist man sich einig: Eine Überwachung von Gewalttätern per elektronischer Fußfessel könnte Opfer häuslicher Gewalt besser schützen. In Sachsen-Anhalt fehlt dafür bislang ein Gesetz. Doch anstatt anzupacken, schieben sich die Behörden gegenseitig die Verantwortung zu.