Chipwerk in Magdeburg

MZ-Redakteur Jan Schumann kommentiert den vorläufigen Stopp der Intel-Pläne in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landespolitik hat nach der Schock-Nachricht vom Montag sehr schnell zurück in den regulären Betriebsmodus gefunden. Intel pausiert seine milliardenschwere Investition in Magdeburg für zwei Jahre – jetzt beginnt die Debatte über die Zukunft des Hightech-Parks am Rande der Landeshauptstadt. Auf diesem riesigen Areal sollten sich Intel und Zulieferer bisher ansiedeln.

Ob der krisengeschüttelte US-Konzern aber tatsächlich in zwei Jahren den Daumen hebt und seine Magdeburg-Pläne weiterverfolgt, steht in den Sternen. Deshalb müssen Sachsen-Anhalt und Magdeburg jetzt zweigleisig planen.

Sachsen-Anhalt profitiert bereits jetzt von einem Intel-Effekt

Der gute Kontakt zu Intel muss bestehen bleiben, um die 2022 angekündigte Milliardeninvestition bestenfalls zu retten. Völlig unmöglich scheint das nicht – jede Wette darauf wäre aber naiv. Deshalb muss Sachsen-Anhalt jetzt auch nach Alternativen für das Top-Ansiedlungsareal bei Magdeburg suchen.

Es stimmt ja, was viele Koalitionspolitiker jetzt betonten: Intel hat dem Bundesland bereits jetzt einen kleinen Gewinnerstempel aufgedrückt, Konzernchef Pat Gelsinger hat Magdeburg als „hungrig“ nach Industrieansiedlungen beschrieben.

Was für Intel 2022 gut genug war, kann jetzt auch andere Investoren anlocken. Zumal klar ist, dass die Gründe des abrupten Intel-Stopps nicht in Sachsen-Anhalt liegen, sondern allein in den Turbulenzen im Konzern.