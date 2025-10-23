Sachsen-Anhalt verspätet sich beim Start der elektronischen Akten in der Justiz. Dabei wird seit Jahren über die Umstellung von Papier- auf Digitalakten diskutiert. Das Land hat den Start der E-Akte zu lange verschleppt, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

MZ-Redakteur Jan Schumann hält den Zeitverzug beim Start der E-Akte für unverständlich.

Magdeburg/MZ - Dass die deutsche Justiz flächendeckend auf digitale Akten umstellen muss, ist seit langem klar. Seit ungefähr einem Jahrzehnt wird in Sachsen-Anhalt konkret darüber gesprochen, wie der Start der E-Akte gelingen kann, so dass die traditionellen Papierakten-Stapel irgendwann der Vergangenheit angehören.