weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Gerichte in Sachsen-Anhalt: Kommentar zum verzögerten Start der E-Akte: Justiz droht peinlicher Zeitverzug

Gerichte in Sachsen-Anhalt Kommentar zum verzögerten Start der E-Akte: Justiz droht peinlicher Zeitverzug

Sachsen-Anhalt verspätet sich beim Start der elektronischen Akten in der Justiz. Dabei wird seit Jahren über die Umstellung von Papier- auf Digitalakten diskutiert. Das Land hat den Start der E-Akte zu lange verschleppt, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Von Jan Schumann 23.10.2025, 16:13
MZ-Redakteur Jan Schumann hält den Zeitverzug beim Start der E-Akte für unverständlich.
MZ-Redakteur Jan Schumann hält den Zeitverzug beim Start der E-Akte für unverständlich. (Foto: MZ/Andreas Stedtler)

Magdeburg/MZ - Dass die deutsche Justiz flächendeckend auf digitale Akten umstellen muss, ist seit langem klar. Seit ungefähr einem Jahrzehnt wird in Sachsen-Anhalt konkret darüber gesprochen, wie der Start der E-Akte gelingen kann, so dass die traditionellen Papierakten-Stapel irgendwann der Vergangenheit angehören.