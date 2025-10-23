Eigentlich sollten alle Gerichte und Staatsanwaltschaften bis Ende 2025 mit elektronischen Akten statt Papierstapeln arbeiten. Allerdings verzögert sich der flächendeckende Start in Sachsen-Anhalt. Wann kommt die E-Akte überall an?

Magdeburg/MZ - Bei der flächendeckenden Einführung der elektronischen Aktenführung in der Justiz hängt Sachsen-Anhalt nicht nur dem eigenen Zeitplan hinterher – das Land ist auch langsamer als andere Bundesländer. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ anhand einer bundesweiten Umfrage unter den 16 Justizministerien.