Wird es Weißenfels statt Halle? Kommentar zum plötzlichen Kurswechsel beim Gefängnisbau: Ohne Respekt für das Parlament

Plötzlich könnte Sachsen-Anhalts neues Großgefängnis doch nicht in Halle, sondern in Weißenfels gebaut werden. In Halle sind sie perplex, dem Landtag geht es genauso: Die Informationspolitik des Finanzministeriums ist respektlos, findet MZ-Redakteur Jan Schumann.