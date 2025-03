Jetzt stehen die zwei Kommunalpolitiker auf dem Flur des Landtags in Magdeburg: Nur wenige Meter voneinander entfernt machen die beiden Konkurrenten Werbung für ihre Städte. „Das Rennen ist völlig offen“, sagt Halles designierter Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos), der im April sein Amt antritt. Schon in der nächsten Stadtratssitzung werde es einen Aufstellungsbeschluss für das neue Gefängnis in Halle-Tornau geben. „Wir werden eine Mehrheit finden“, verspricht Vogt. Wenige Schritte entfernt steht der Weißenfelser Rathauschef Martin Papke (CDU) und bietet mehr: „Ich gehe davon aus, dass die Bedingungen in Weißenfels am besten sind.“ Und: „Wenn es optimal läuft, ist nächstes Jahr der Baubeginn möglich.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.