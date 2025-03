Magdeburg/MZ - Die Landesregierung stellt ihre Planungen für einen Gefängnisneubau in Halle in Frage. Nach früheren Fehlschlägen hatte sich Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) auf einen Bau im Stadtteil Tornau festgelegt. Mehr als fünf Millionen Euro wurden bereits investiert, allerdings gab es anhaltenden Widerstand aus der Stadt. Jetzt will Richter stattdessen in Weißenfels (Burgenlandkreis) bauen.

