Kneipe, Disko, Sport: Sachsen-Anhalt lockert weiter Corona-Regeln

Magdeburg - Trotz einer Rekordzahl von Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung am Dienstag die Lockerung zahlreicher Eindämmungsmaßnahmen beschlossen. Ab Freitag dürfen auch wieder Ungeimpfte in Restaurants, Cafés und Kneipen, Voraussetzung ist ein negativer Test. Obergrenzen für Veranstaltungen werden erhöht, in den Schulen entfällt die Maskenpflicht. Die neuen Regeln sollen bis zum 19. März gelten.

