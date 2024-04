Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Kliniken in Deutschland steht die größte Reform seit Jahrzehnten bevor. Sie soll die Qualität steigern und die Finanzlage verbessern. Doch die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt befürchtet, dass einige Häuser die Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gar nicht mehr erleben. „Viele kämpfen ums Überleben“, sagt Geschäftsführer Gösta Heelemann. Das Defizit infolge der Inflation und gestiegener Energie- und Personalkosten liege aktuell bei rund 260 Millionen Euro. „Für manche kommt die Reform vielleicht zu spät.“ In Kraft treten soll sie wohl 2028. Heelemann geht davon aus, „dass ein Drittel oder sogar die Hälfte der Kliniken es bis dahin nicht schafft, wenn keine Übergangsfinanzierung kommt“. In Not seien „viele, auch kleinere Häuser, die keine Reserven mehr haben“.