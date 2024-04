Halle/MZ. - Die Kliniklandschaft wird sich auch in Sachsen-Anhalt grundlegend ändern. Eines der Ziele im Krankenhausgutachten: die Zentralisierung von Leistungen. Das ist auch eines der Anliegen der Klinikreform in Deutschland. Und die ist bitter nötig – auch wenn sie schmerzhafte Entscheidungen mit sich bringt.

Das deutsche Gesundheitswesen gehört zu den teuersten weltweit. Das hat auch etwas mit den über 1.800 Kliniken zu tun. Laut Gutachten hat Sachsen-Anhalt zum Beispiel zu viele Betten, sie sind im Bundesländer-Vergleich am niedrigsten ausgelastet. Und zu oft sind Häuser für Behandlungen nicht qualifiziert, weil Erfahrung und Ausstattung fehlen.

Der Handlungsbedarf ist also offensichtlich. Doch in ländlichen Regionen werden die Wege zu den Kliniken dann weiter. Und herabgestufte Häuser sind für Fachkräfte noch weniger verlockend. Es geht nun entscheidend darum, wie die Länder den Reformbedarf umsetzen. Ihnen sollte mit der Großreform nicht zu sehr in ihrer Planungshoheit und Koordination vorgegriffen werden. Sie müssen genau abwägen, wo welche Leistungen vorgehalten werden, wie Lücken kompensiert werden können. Dafür müssen das Land und die Kommunen auch in Sachsen-Anhalt neue Versorgungsmodelle und die Ambulantisierung stärker unterstützen, weitere Pilotprojekte initiieren und Akteure ermuntern.

Es geht auch um die Kommunikation mit den Bürgern. Stehen Klinikschließung oder Verlust von Stationen zur Debatte, befürchten Landräte und Bürgermeister Widerstand. Mit Ehrlichkeit und Transparenz ließe sich vermitteln, dass ein zentrales Krankenhaus mit Expertise und Ausstattung besser ist als fünf benachbarte Häuser, die Schichtpläne kaum füllen können. Dass ein Gesundheitszentrum auf dem Land gute Alltagsmedizin bieten kann. Und der Notarzt per Video genauso gut ist wie der, der hunderte Kilometer in einer Schicht zurücklegt – oder sogar besser.