Die Internationalen Fasch-Festtage starten in Zerbst. Die Stadt feiert ihre Residenzen.

Zerbst/VS - „Ferne Residenzen – Musik an den Höfen Zerbst und Jever“ ist das Konzert zur Eröffnung der Internationalen Fasch-Festtage überschrieben. In der 18. Auflage des an diesem Mittwoch beginnenden Barockmusik-Festivals stehen Orte im Fokus, die in der Musikerfamilie Fasch eine wichtige Rolle spielten.

Neben Zerbst und Jever ist das auch Berlin. Eingebettet in das Programm ist zudem das Gedenken an den 225. Todestag von Carl Friedrich Christian Fasch (1736–1800), Begründer der Berliner Singakademie und Sohn des Barockkomponisten Johann Friedrich Fasch (1688–1758), der im Jahr 1722 nach Zerbst kam und 36 Jahre als Hofkapellmeister am dortigen Fürstenhof tätig war.

Fasch-Preis für Dombrecht

Bis Sonntag stehen Konzerte in der anhaltischen Stadt auf dem Programm, zudem ein Workshop, eine Sonderausstellung, ein Festgottesdienst und eine wissenschaftlich Konferenz. Faschs „Feuerwerksmusik“ wird am 21. Juni open air vor dem Zerbster Schloss erklingen.

Das Ensemble Hamburger Ratsmusik konnte als Artist in Residence gewonnen werden, dessen Musiker nicht nur das Eröffnungskonzert in der Stadthalle gestalten, sondern bis Sonntag in weiteren Auftritten zu erleben sein werden.

Im Rahmen des Festivals wird der Zerbster Fasch-Preis an Paul Dombrecht (Belgien) vergeben. Wie die Stadt mitteilte, werde mit Dombrecht ein Pionier auf dem Gebiet der historisch-informierten Aufführungspraxis Alter Musik geehrt. Durch seine intensiven Forschungen habe er Enormes geleistet, um durch die Auswertung der verfügbaren historischen Quellen die barocke Spieltechnik der Oboe wiederzugewinnen, heißt es. Der Musiker, der seit vielen Jahren am Königlichen Konservatorium in Brüssel unterrichtet, sei ein „brillanter Pädagoge“.

Seit 1983 wird gefeiert

Seit 1983 würdigen die von der Stadt Zerbst und der Internationalen Fasch-Gesellschaft ausgerichteten Festtage das Wirken von Johann Friedrich Fasch. Der namhafte Musiker komponierte festliche Orchestermusik, Kammermusik sowie Kirchenkantaten und Messen, die am Hofe zu fürstlichen Festtagen und Gottesdiensten von der Hofkapelle aufgeführt wurden. Zur Hochzeit und zu den Geburtstagen von Zarin Katharina II. schuf Fasch Festkantaten und Serenaden.