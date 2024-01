Kleinanzeigenportale wie das ehemalige „Ebay Kleinanzeigen“ erfreuen sich auch in Sachsen-Anhalt ungebrochener Beliebtheit - auch für Angebote, die man dort eher nicht vermuten würde. Doch warum ist das so?

Halle (Saale)/MZ - Der Frühling naht und mit ihm die Zeit des Frühjahrsputzes. Doch wohin mit den alten Sachen? Kleinanzeigenportale wie das ehemalige „Ebay Kleinanzeigen“ erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Allein im Jahr 2023 haben die Sachsen-Anhalter rund 3,5 Millionen Anzeigen beim Marktführer Kleinanzeigen.de - wie die Plattform inzwischen heißt - aufgegeben.

Kleinanzeigen als „Warenhäuser der Online-Welt“

Das kommt nicht von ungefähr, wie Dr. Doreén Pick, Wirtschaftsprofessorin an der Hochschule Merseburg, sagt: „2024 werden Werbeausgaben dafür auf eine Milliarde Euro geschätzt.“

Die Webseite habe kontinuierlich rund 140 Millionen Klicks pro Monat. Laut der Analyseplattform Similarweb sind das mehr Besucher pro Monat als auf Seiten wie Tagesschau.de, X (ehemals Twitter) oder Focus Online.

Kleinanzeigen und Co.: Zwischen Alltag und Sammlerstücken

Gleichzeitig stöbern die Kunden gerne und nutzen die Portale als „Warenhäuser der Online-Welt“, so Pick weiter. Besonders beliebt in Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Portalbetreibers die Rubriken Kind & Baby, Haus & Garten sowie Mode & Beauty. Neben den offensichtlichen Angeboten wie Babykleidung, antiken Möbeln und Kleidung finden sich auf der Plattform aber auch allerlei witzige, kuriose und außergewöhnliche Angebote.

14-Millionen-Euro-Immobilie in bester Innenstadtlage in Halle

Eine 14-Millionen-Immobilie in bester Innenstadtlage in Halle (Saale) steht auf Kleinanzeigen zum Verkauf. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Wer will, kann in Halle eine 14-Millionen-Euro-Immobilie in bester Innenstadtlage erwerben. Ein Makler bietet die Immobilie in der großen Ullrichstraße 7-9 seit diesem Jahr zum Kauf an. Der Quadratmeterpreis beträgt 1.271 Euro bei einer Gesamtfläche von 11.131 Quadratmetern.

Nebenbei erfährt man Details zum Vermietungsstand - immerhin rund 94 Prozent - und zum Mietvertrag mit Edeka über zehn Jahre.

Neue Ideen für Bernburger Wurstfabrik gesucht

Diese Wurstfabrik in Bernburg sucht online einen neuen Besitzer. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Wer es etwas günstiger will: Die Salzlandsparkasse sucht eine neue Geschäftsidee für eine Gewerbeimmobilie in Bernburg. Die 1993 erbaute Wurstfabrik steht leer und sucht für rund 2,7 Millionen Euro einen Investor.

„Ziemlich beste Freunde“ in Dessau-Roßlau

Ein Dessauer sucht auf Kleinanzeigen einen Alltagshelfer. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

In Anlehnung an den Film „Ziemlich beste Freunde“, in dem sich ein Unternehmer mit seinem Pfleger anfreundet, sucht auch ein Dessauer Unterstützung im Alltag.

Genauer gesagt nach persönlichen Assistenten, die ihm durch den Alltag helfen und auch mal Zeit für ein offenes Gespräch und eine Umarmung haben. Der heute 55-Jährige ist von Geburt an spastisch gelähmt und hat über sein Schicksal bereits in der Mitteldeutschen Zeitung berichtet.

Pferdemist „frisch oder abgelagert“ aus Naumburg

Auf Kleinanzeigen ist auch Pferdemist zu verschenken (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Hobbygärtner werden sich freuen: Ein Anbieter aus Naumburg bietet „Pferdemist frisch oder bereits abgelagert“ an. Selbstabholer können sich den Mist vor Ort besorgen. Die Kundenbewertungen fallen positiv aus. Sie reichen von „sehr freundlich“ bis „sehr zuverlässig“.

Drei Jungs suchen Oma und Opa zum Spielen, Toben und Lachen

Oma und Opa gesucht - eine Familie aus Naumburg sucht Online nach Unterstützung. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Ebenfalls in Naumburg sucht eine fünfköpfige Familie „rüstige Omas und Opas“ zum Spielen, Toben und Lachen. Laut Anzeige wohnen die richtigen Großeltern zu weit weg, um ständig für die Enkel da zu sein. Die Anzeige soll helfen, Generationen zu verbinden und Jung und Alt glücklicher zu machen.

Flaschendeckel in Bernburg gesucht!

Ein Bernburger sucht nach besonderen Flaschendeckeln von Schnapsflaschen. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Es gibt sie, die genügsamen Menschen. In Bernburg sucht jemand Flaschendeckel von „Kleiner Feigling“. Hellblau mit Sonnenschutz. „Suche solche Deckel“, heißt es in der Anzeige.

Herzgestecke aus Schokopralinen

Schokopralinen in Herzform bietet ein Anbieter aus Bitterfeld online an. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Noch keine Idee zum Valentinstag? Ein Anbieter aus Bitterfeld stellt kleine Herzen aus Rocher- und Rafaello-Pralinen her. Auf Wunsch auch mit Herzbärchen und Schleife. Wer es extravaganter mag, bekommt auch eine Kinderschokoladentorte aus den beliebten Schokoriegeln.

Seltener DDR-Pickup aus Osterwedding

Ein DDR-Oldtimer aus Sachsen-Anhalt sucht einen neuen Besitzer. (Screenshot: kleinanzeigen.de)

Autoliebhaber horchen auf: In Osterweddingen bietet ein Händler einen besonderen Wagen der Marke Wartburg an. Es ist nicht die übliche Ausführung, sondern die Pickup-Version 353 Trans. Der dazugehörige Hinweis ist allerdings eindeutig: „Fahrzeug muss restauriert werden“.

Vorsicht vor Betrügern auf Kleinanzeigenportalen im Internet

Doch bei aller Euphorie und positiven Beispielen sind Kleinanzeigenportale nicht ohne Risiko. Das „Warenhaus Internet“ ist nicht frei von Betrügern und schwarzen Schafen.

Die Verbraucherzentralen warnen regelmäßig: „Niemals im Voraus Geld für Gebühren, Transport, Versicherungen oder Ähnliches zahlen“, auch wenn die Geschichten noch so glaubwürdig klingen.