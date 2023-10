Justizvollzug in Sachsen-Anhalt Jetzt doch: Landesregierung baut neues Gefängnis in Halle - die Kosten sind aber noch unklar

2021 scheiterten Pläne für ein neues Großgefängnis in Halle noch an massiven Preissprüngen: Jetzt will die Landesregierung doch in der Stadt bauen. Was es aber diesmal kosten soll, ist noch unklar.