Kostenexplosion: Superknast in Halle wird noch teurer

Der geplante Gefängnisneubau im halleschen Stadtteil „Frohe Zukunft“ könnte sich weiter verzögern und die ursprünglichen Finanzplanungen des Landes sprengen. Nach MZ-Informationen muss Sachsen-Anhalt mittlerweile mit Kosten über 200 Millionen Euro für die neue JVA rechnen. In früheren Planungen waren einst 160 Millionen veranschlagt.

Das neue Gefängnis ist nicht nur eines der größten Bauprojekte des Landes und deshalb besonders prestigeträchtig - für das Land tickt auch die Uhr. Denn ab dem Jahr 2025 gelten neue EU-Vorgaben für die Unterbringung von Häftlingen. Dafür wird der Neubau gebraucht. Einzelhaft ist künftig vorgeschrieben, Zellen müssen eine neue Mindestgröße von neun Quadratmetern haben. Die aktuellen Haftanstalten können diese Standards nicht vollständig erfüllen.

JVA Roter Ochse wird geschlossen

Deshalb entschloss sich das Land schon vor Jahren, die hallesche JVA Roter Ochse langfristig zu schließen. Stattdessen soll der neue „Superknast“ in der Frohen Zukunft von 400 auf 600 Haftplätze erweitert werden.

Allerdings reiht sich bei dem Bauprojekt Verzögerung an Verzögerung. Und das seit Jahren. Ursprünglich sollte die JVA 2018 fertig sein, dann 2022, nun ist es 2025. Vom federführenden Finanzministerium in Magdeburg hieß es am Freitag: „Die Gespräche laufen.“ Demnach hält das Land am Standort Halle und am Zeitfenster bis 2025 fest.

Wird JVA-Projekt zum Problem für die Koalition?

Für die Opposition ist allerdings zumindest fraglich, was aus dem Megaprojekt wird. „Ich gehe davon aus, dass wir bei weit über 200 Millionen landen werden“, sagte Linkenfinanzexperte Swen Knöchel am Freitag im Landtag. Die Schlüsselübergabe für ein fertiges Gefängnis im Jahr 2025 halte er mittlerweile für unrealistisch. Das JVA-Projekt bleibe eine unerledigte Aufgabe „mit großer Sprengkraft“ für die schwarz-rot-grüne Koalition.

Eine der grundlegenden Schwierigkeiten bei der Planung ist, dass es für den Bau europaweite Ausschreibungen geben muss. Das macht die Vorbereitungen deutlich komplizierter als bei anderen Bauvorhaben - auch deshalb, weil das Land mit Klagen rechnen muss, wenn es bei Ausschreibungen Fehler macht.

Externe Berater sollen Ausschreibung prüfen

Nach MZ-Informationen hat Sachsen-Anhalt aus diesem Grund externe Berater engagiert. Sie sollen jede Ausschreibung juristisch prüfen und wasserdicht machen. Ein zweiter Berater wurde engagiert, um sicherzustellen, dass die Planungen des Gefängnisneubaus den einschlägigen EU-Regeln entsprechen. Am Montag soll die Runde der Staatssekretäre über die Verlängerung dieser Beraterverträge beraten. Auch das ist ein Hinweis auf die weiteren Verzögerungen: Nach MZ-Recherchen sollten die Bauaufträge bereits im Sommer vergeben werden - bis heute ist es allerdings nicht dazu gekommen.

Ein Grund für die Kostenexplosion: In den vergangenen Jahre sind die Baupreise teilweise deutlich gestiegen. Mitunter lagen die Steigerungen bei zehn bis 20 Prozent. (mz)