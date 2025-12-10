Wie will Sachsen-Anhalt behinderte Menschen integrieren? Darum ringen Land und Träger seit langem. Nun beginnt ein nötiger Paradigmenwechsel – aber auf dem Rücken der Betroffenen, sagen Kritiker. Die Folgen erklären sie in Bitterfeld-Wolfen.

Arbeiten bis zur Rente: Doris Liebe (links) arbeitet seit 2013 in den Werkstätten Bitterfeld-Wolfen, Mira Wiechmann ist seit 26 Jahren Gruppenleiterin.

Doris Liebe senkt den Kopf, faltet ein schwarzes Gummiband und platziert es unter der Nähmaschine. „Man muss gut aufpassen, auch wenn die Maschine automatisch arbeitet“, sagt sie. „Zwei Stiche vor, zwei zurück und wenn ich mit dem Fuß fest das Pedal runterdrücke, werden Fäden abgeschnitten.“ Etwa 350 dieser elastischen Spannbänder schaffe sie am Tag. Sie werden in Kofferräumen von Autos verbaut, um zum Beispiel Flaschen zu transportieren.